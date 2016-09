'Gemeenten moeten beter communiceren met burgers'

Ombudsman Reinier van Zutphen onderzocht de communicatie rond de bestemming van de leegstaande Prins Willem-Alexanderkazerne in Gouda, waar eerst een moskee en later een azc in zou komen. Die plannen zorgden voor veel onrust, vernielingen en ook is de burgemeester bedreigd.



Wijkbewoners hadden bij de ombudsman geklaagd dat de gemeente haar zin wilde doordrukken en dat ze over de plannen niet juist en niet genoeg waren geïnformeerd. Volgens Van Zutphen is het moeilijk voor gemeenten om draagvlak te krijgen voor een besluit dat gevolgen kan hebben voor de directe woonomgeving van mensen. Die hebben daar vragen over, of maken zich zorgen. Van Zutphen: ,,Gemeenten moeten met burgers het gesprek voeren over wat ze nodig hebben om een azc aanvaardbaar te maken. Omwonenden willen bijvoorbeeld uitleg over wie er komen wonen.''



Invloed uitoefenen

In het geval van Gouda heeft de gemeente vooraf niet genoeg duidelijk gemaakt of en hoe bewoners invloed konden uitoefenen. Er is niet adequaat gereageerd op signalen en verwachtingen. En er was onvoldoende regie op de communicatie waardoor onrust is ontstaan, concludeert de ombudsman.