Gemeenten zonder azc krijgen geld terug

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft daar vanmiddag een overeenkomst over bereikt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het is de uitkomst van onderhandelingen tussen staatssecretaris Dijkhoff en gemeenten die zich door het kabinet misleid voelden. Hoeveel het ministerie precies gaat terugbetalen aan de gemeenten is nog niet duidelijk.



'Stoere wethouders'

Toen eind 2015 een grote stroom vluchtelingen naar Europa kwam, waren er veel te weinig opvangplekken in Nederland. Het COA, dat de opvang voor asielzoekers regelt, zocht in tientallen gemeenten naar geschikte gebouwen om de nieuwe asielzoekers onder te brengen. Staatssecretaris Dijkhoff riep 'stoere wethouders' op zich te melden. Veel gemeenten wilden in eerste instantie geen azc op hun gebied omdat het weerstand opriep onder bevolking.