Genderneutraal taalgebruik

Gisteren sijpelde het bericht door dat de gemeente Amsterdam een nieuwe stap heeft gezet om genderneutraal te worden.

In de aanhef van brieven, tijdens toespraken en overal in het openbaar vervoer zullen de woorden ‘geachte dames en heren’ plaats moeten maken voor ‘geachte aanwezigen’ of ‘beste Amsterdammers’, zodat iedereen zich gezien en herkend voelt.

Het nieuws liet een spoor van hoon en ongeloof achter op internet. De algemene tendens was dat ze in de hoofdstad opnieuw de kolder in de kop hebben gekregen, waardoor de rest van Nederland weer wordt opgezadeld met de gekte van verveelde en elitaire millennials.

Toegegeven: deze reflex van critici is niet raar.

Ik weet niet hoeveel transgenders er in Nederland wonen, maar het feit is wel dat ze in de provincie niet of zelden zichtbaar zijn. En als dat al het geval is, past de transgender zich aan, door niet al te veel ideologische stampij in een conservatieve omgeving te maken, omdat zulks toch onbegonnen werk zou zijn.

Maar nog op dezelfde dag werd het sarcasme van internetmuiters gelogenstraft door de Amerikaanse president Donald Trump, die na ampel beraad met adviseurs en deskundigen tot de conclusie is gekomen dat ‘overweldigende overwinningen niet geremd mogen worden door de enorme medische kosten en de ontwrichting die transgenders in het leger met zich mee zouden kunnen brengen’.

Kortom: een Berufsverbot voor iedereen die zich androgyn gedraagt, van geslacht wil veranderen, of dat reeds heeft gedaan. En dan ook nog institutioneel aangestuurd.

Hoewel het gebaar van de gemeente Amsterdam op veel onbegrip kon rekenen, werd de noodzaak ervan, een paar duizend kilometer verderop, pijnlijk blootgelegd. Een groep kan marginaal in aantal zijn en daarom onzichtbaar voor de meeste mensen, maar dat ontslaat de overheid niet van haar taak om deze burgers te beschermen.