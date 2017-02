Generatie van twintigers zit thuis op de bank

Voor alle groepen geldt dat ze niet kunnen terugvallen op de bijstand, omdat die niet meer beschikbaar is voor mensen tot 27 jaar. Ze hebben soms inkomen uit kleine, tijdelijke baantjes of zwart werk.



Driekwart van die groep is met een beetje inspanning binnen twee, drie jaar aan werk te helpen, denkt Heerts. ,,Door de aantrekkende economie is nu de kans om deze mensen aan het werk te krijgen. Doen we niets, dan zijn zij over een paar jaar het nieuwe granieten bestand in de bijstand."



Zijn plan is de twintigers een jaar lang te scholen en te coachen en via leer-werkplekken werkervaring op te laten doen. Dit moet hun kansen op een baan aanzienlijk vergroten, want werk is er genoeg. ,,De bouw heeft tienduizenden mensen nodig en ook in de techniek is er volop werk." De kosten voor het stoomjaar schat Heerts op 8.000 euro per persoon. ,,Een uitkering kost 20.000 euro per jaar."