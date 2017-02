Genieten op het terras door lentetemperaturen

De temperatuur bereikte vandaag een recordwaarde van 17,1 graden in Maastricht. Daardoor sneuvelde het oude dagrecord van 16,5 graden uit 1958. Weerbureau Weerplaza merkt op dat de zachte temperatuur niet uitzonderlijk is voor 15 februari. In Maastricht komt het gemiddeld eens in de drie jaar voor dat de temperatuur zo vroeg in het jaar al de 15 graden bereikt. De laatste keer was in 2007. Het warmterecord voor februari staat nog veel hoger. Op 18 februari 1920 werd het maar liefst 19,3 graden. Ook in 1960 en in 1990 werd het in Maastricht 19 graden.



Zonaanbidders meldden zich vanmiddag al voorzichtig op de terrassen. Om te genieten van 'de eerste zomerse dag van 2017' zoals een terrasganger opmerkt. Een ander is wat kritischer wanneer we vragen of de lente al is aangebroken: ,,Net toen de zon scheen voelde het wel lekker warm. Nu is die weer weg en is het wel wat kouder. Dus nog niet echt."