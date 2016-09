Geroofde kunst komt 'snel' terug naar Nederland

Lang in onzekerheid

Wethouder Judith de Jong (Kunst en Cultuur) is 'ontzettend blij en opgelucht' dat de schilderijen nu echt terugkomen in Nederlandse handen. 'We hebben een tijd in onzekerheid gezeten over wanneer ze terug zouden komen'.



De vijf teruggevonden werken zouden eerst al begin deze maand terugkomen, maar Oekraïne stak begin augustus een spaak in het wiel door allerlei aanvullende eisen te stellen voor de identificatie van de schilderijen.



De vijf schilderijen werden met negentien andere doeken en zeventig stukken zilverwerk begin 2005 uit het Westfries Museum geroofd. Vier werken werden opgespoord door de Oekraïense autoriteiten en een vijfde doek werd in mei van dit jaar door een onbekende koper teruggebracht bij de Nederlandse ambassade in Kiev.



De overige schilderijen en het zilverwerk zijn nog niet opgespoord. Ze zouden in handen zijn van een ultrarechtse militie in Oekraïne.