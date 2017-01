Gesprongen waterleiding slaat 'sinkhole' in Arnhems wegdek

Voor zover bekend zijn er hierdoor geen ongelukken gebeurd. De leiding (dertig centimeter in doorsnede) is 's nachts rond twee uur spontaan geknapt, aldus een woordvoerder van waterleidingbedrijf Vitens. Een oorzaak daarvoor is niet aan te wijzen.



Het gat in de parallelweg tussen de Willem Barendszstraat en de Heemskerckstraat is zo'n vijf meter lang en drie meter breed. De omvang heeft vooral te maken met de ondergrond. „Die bestaat uit zand, en zand spoelt makkelijk weg”, aldus de woordvoerder.