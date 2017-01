Gestolen klokje heeft plots diamanten

Het klokje werd september vorig jaar aangetroffen bij een goudopkoper in Enschede, maar ondanks een internationale zoektocht werd de eigenaar niet gevonden. Tot de uitzending van Opsporing Verzocht van dinsdag. Een kijker wist van wie het horloge was. Het was op 20 november 2015 gestolen bij een woninginbraak in Albergen.



De dief verkocht de buit maanden later aan een goudopkoper, maar niet nadat het horloge grondig was aangepast. In een gouden rand aan de voorkant zijn 24 kleine diamantjes geplaatst. ,,We weten het natuurlijk niet zeker, maar mogelijk heeft de inbreker dat gedaan om het horloge onherkenbaar te maken'', zegt rechercheur André Herink. ,,Contact met Cartier in Zwitserland leerde ons dat de steentjes er niet in horen. Bovendien zijn ze er op amateuristische wijze ingezet, niet zoals Cartier dat zelf zou doen."



De 'nieuwe' diamanten zijn 200 euro per stuk waard. De officier van justitie moet nog beslissen of de Albergenaar de edelstenen mag houden. Ze horen immers niet op het uurwerk thuis. ,,Wat mij betreft zijn ze voor hem, als pleister op de wonde", zegt Herink. ,,Al ga ik er natuurlijk niet over."