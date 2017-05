Getuige gijzeling Arnhem: Als ze hem maar niet doodschieten

'Ik zag hem afglijden'

,,Aanvankelijk wist ik niet dat Frans die gijzelnemer was. Dat zag ik pas toen hij voor het raam ging staan. Ik dacht nog: 'als ze hem maar niet doodschieten!'’’, vertelt Scheepers. Buurtbewoner Frans woont in het appartementencomplex tegenover supermarkt Coop. Vanuit zijn raam kan hij het wijksteunpunt zien. Zijn buren kennen hem als een man met psychische problemen. ,,Ik zag hem afglijden’’, zegt een buurvrouw. ,,Hij trok zich steeds meer terug in zijn appartement. Contact was er bijna niet meer met hem te krijgen. Dat ik niet heb ingegrepen toen ik dat zag, neem ik mezelf kwalijk.’’ Een buurman zag dat het een rommeltje was bij Frans. ,,Je zag gewoon aan hem dat het niet goed ging. Overal stonden vuilniszakken. Een van de buren heeft onlangs de hulpverlenende instanties gewezen op zijn verslechterende situatie.’’

Hersenbloeding

Zo'n tien jaar woonde de Arnhemmer in zijn flatje. ,,Daarvoor sliep hij soms hier en dan weer daar'', weet Scheepers. ,,Hij heeft in die tijd een hersenbloeding gehad. Instanties hebben hem behandeld alsof hij niet goed bij zijn hoofd was, vond hij.’’



Een andere frustratie was zijn militaire diensttijd. ,,Net als ik, is Frans van Indonesische afkomst. Tijdens de treinkaping bij De Punt in 1977 zat hij in militaire dienst. Omdat hij een Moluks uiterlijk had, is hij het leger uit gepest, vertelde hij. Dat was rampzalig voor Frans, die beroeps wilde worden. Het leger zou volgens hem zijn militaire loopbaan hebben afgenomen.’’