'Getuigen fatale arrestatie Maastricht moesten beelden wissen'

De politie was uitgerukt na meldingen dat de man in winkelcentrum Brusselsepoort verdacht gedrag zou vertonen. Toen een medewerker van de marechaussee en een politieagent hem daarop aanspraken, haalde hij plotseling uit en sloeg de marechaussee in het gezicht. Die raakte daardoor gewond.



Pogingen de man daarop in de boeien te slaan verliepen moeizaam door hevig verzet van de verdachte. De politie gebruikte pepperspray en kreeg hulp van omstanders, die hielpen de man tegen de grond te werken. In de worsteling die daarop ontstond, liep de man blauw aan en moest worden gereanimeerd. Vergeefs, bleek later.



Plaatsvervangend directeur van de Rijksrecherche Henk Hummel wil niks kwijt over het wissen van beelden. ,,Daar is mij niets van bekend. Ik kan het noch bevestigen, noch ontkennen", zegt hij tegen L1. ,,Dat is nou net de reden waarom de rijksrecherche onderzoek doet. Wij zijn onpartijdig omdat we geen onderdeel zijn van de Nationale Politie, wél van het Openbaar Ministerie."