Getuigen van onze liefde

update Kabinet trekt 270 miljoen uit voor hogere le­ra­ren­sa­la­ris­sen

25 augustus Het demissionaire kabinet van VVD en PvdA is overeengekomen om volgend jaar 270 miljoen euro uit te trekken voor de verhoging van het salaris van basisschoolleraren. Of dat bedrag er ook gaat komen, hangt af van de formatieonderhandelingen, stellen bronnen rond de coalitie. De Algemene Onderwijsbond is niet tevreden en dreigt met staken: 'Dit is niet genoeg'.