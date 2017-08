Gevaarlijke ideeën op het internet zullen ook fysieke wereld bereiken

Het staat natuurlijk iedereen vrij om zulks te denken, daar hebben we onze liberale democratie voor, er bestaat gelukkig geen gedachtepolitie, maar deze bizarre theorie begint steeds meer post te vatten in onze reguliere media en binnen bestaande partijen.



Zo wordt Forum voor Democratie tegenwoordig in elke krant gepresenteerd als leuk, nieuw en fris alternatief voor de PVV. Voorman Thierry Baudet bezondigde zich aan de uitspraak dat er een 'homeopathische verdunning van de Nederlandse bevolking' gaande zou zijn, maar dat werd hem melig en lacherig vergeven. Die jongen wilde gewoon héél graag.



Dat is dus grote onzin. Hoewel hij continu in de mainstreammedia wordt afgeschilderd als een krankzinnige nar, bedient hij doorlopend Nederlandse burgers die hun land zien veranderen en hier geen adequate verklaring voor hebben. Dan kom je inderdaad al gauw terecht bij complotten en intriges van uitgekookte denkers of machtswellustelingen.



Het internet begint een broedplek te worden voor gevaarlijke ideeën die uiteindelijk ook de fysieke wereld zullen bereiken. Het is aan bestaande media om hier op een zorgvuldige manier mee om te gaan. De tijd dat we internet als een ontwikkeling in de periferie bestempelden, moet nu ver achter ons liggen.