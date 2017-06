Gevonden lichaam is van vermiste Savannah (14)

Zorgvuldigheid

De politie deed zondag na de melding van het lichaam de hele dag onderzoek. ,,Die zorgvuldigheid was van groot belang om eventuele sporen niet te missen of onbedoeld te wissen. Een groot aantal specialisten en de politiehelikopter ondersteunden de recherche bij dit onderzoek. De prioriteit van het onderzoek richtte zich vooral op het vaststellen van de identiteit.''



Medewerkers van de Mobiele Eenheid bewaken de vindplaats van het lichaam van Savannah, omdat het onderzoek ter plekke nog niet is afgerond, aldus de politie.



Bij de politie zijn dit weekend diverse berichten binnengekomen over twee mannen in een donkere auto die in de omgeving meisjes zouden hebben lastiggevallen. Wie daar informatie over heeft, wordt gevraagd contact met de politie op te nemen via het nummer 0900-8844.



Burgemeester Melis van de Groep van de gemeente Bunschoten heeft zondagavond laat in een videoboodschap laten weten dat ouders extra alert moeten zijn de komende tijd. Ook zei hij dat jonge mensen niet alleen op pad moeten gaan, maar bij elkaar moeten blijven.



Lees verder onder de video