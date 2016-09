Gevonden onderbeen is van vermiste Belgische

Marilyne Neufort verliet op zaterdagochtend 9 januari omstreeks vijf uur haar woning in Paliseul in de Belgische provincie Luxemburg. Ze vertrok in haar rode Dacia Logan break en werd daarna niet meer gezien. Haar auto werd een dag later teruggevonden in de badplaats Oostende. De vrouw, moeder van twee dochters van 11 en 5 jaar oud, had haar portemonnee achtergelaten in de wagen. Neufort had dringend medische zorg nodig, zo luidde het in het opsporingsbericht. Volgens haar echtgenoot kampte ze in het verleden met bipolaire stoornissen.



Op 29 juli omstreeks kwart voor acht 's morgens vond een wandelaar op het strand bij de Joossesweg in Westkapelle een onderbeen. Het was intact tot aan de knie en om de voet zat een schoen. DNA-onderzoek leverde een match op met DNA op sigaretten in de wagen van de vrouw.



De Belgische politie gaat uit van een wanhoopsdaad. Ze heeft nog geen aanwijzingen waar de rest van het lichaam van de vrouw is gebleven.