Gewonden bij schietpartij in Beerta

Dood 17-jarige jongen uit Almere was ongeluk

9 augustus Het lichaam dat de politie gisteravond uit het water haalde in een park in Almere, is inderdaad van een zeventienjarige jongen die werd vermist. Na onderzoek constateerde de politie woensdag dat er sprake is van een 'tragisch ongeluk'. Rechercheurs vonden geen aanwijzingen die duiden op een misdrijf.