'Gezond oud worden in de bouw kan niet'

De thermometer staat op 1 graad onder nul en er waait een guur windje. Rond de voormalige Polaroidfabriek in Enschede ligt sneeuw. Het complex wordt verbouwd tot een multifunctioneel onderkomen. Bouwvakkers van de firma Haafkes uit Goor lopen in en uit en machines komen met stapels sloopmateriaal naar buiten. Het is zwaar werk onder zware omstandigheden, zeker voor de oudere bouwvakkers die weten dat ze nog lang door moeten werken en zich afvragen hoe ze dat vol moeten houden. ,,Vroeger was het beter", zegt timmerman Eric Raanhuis (50) uit Enter. Hij geeft een hand die aanvoelt als een rol grof schuurpapier. ,,Als het koud werd, ging je in de vorstverlet. Dan zat je lekker thuis. Mooi biej 't hoes." Hij werkt op de eerste verdieping van het complex. ,,Als je jong bent heb je nergens last van, maar als je ouder wordt, komen de pijntjes. Ik probeer me erop aan te passen en gebruik wat meer mijn verstand. In plaats van twee zware platen in een keer, pak ik er nu maar een. Dan maar een keer vaker lopen." Op tijd stoppen Raanhuis zou het toejuichen als de pensioenleeftijd weer omlaag zou gaan naar 65 jaar. Of, zoals Marco Pluimers (42) uit Enter, meelopend uitvoerder van aannemer Haafkes voorstelt: ,,Als je er 40 dienstjaren op hebt zitten, zou het mooi genoeg moeten zijn." Lucas Haafkes, de directeur van aannemersbedrijf Haafkes en voorzitter van Bouwend Nederland regio Twente, vindt dat zelf eigenlijk ook. ,,Wij gunnen iedereen de mogelijkheid om op tijd te kunnen stoppen met werken. En daar knokken we ook voor. Maar de overheid en de pensioenfondsen bepalen", verklaart hij.

Hot item Voor alle oudere bouwvakkers die we op de bouw in Enschede spreken is de pensioenleeftijd een hot item. Ze zijn het volledig eens met de visie van de NVAB. De beroepsorganisatie van bedrijfsartsen zei onlangs dat veel Nederlanders met een zwaar beroep fysiek niet in staat zijn om na het bereiken van de 65-jarige leeftijd nog langer door te werken. Hun lichaam heeft daarvoor te veel te lijden gehad. Werkgevers zouden bovendien niet genoeg doen om hun werknemers te ontzien. Op de werkvloer bij hoofdaannemer Haafkes valt het nog wel mee, menen de bouwvakkers. Al draait Eric Raanhuis er aan de andere kant niet omheen. ,,Ze hebben je niet voor de sier, ze hebben je voor het werk", zo stelt hij fijntjes vast. Daar zijn de tweelingbroers Stef (Lichtenvoorde) en Martin Hoitink (57, Eibergen) het wel mee eens. ,,We worden wel een beetje ontzien", zegt Stef, ,,maar niet veel. Er is altijd wel wat druk, het werk moet af." De timmerende tweeling kwam in de bouw door hun vader. Stef: ,,Hij nam ons mee aan het handje en zei: ie goat ma mooi met mie met, ie könt ok wa spiekern. Ik was een jaar of zestien. Het is een mooi beroep, maar eerlijk gezegd zie ik me dit geen tien jaar meer doen." Hij hoopt op tijd te kunnen stoppen. ,,Ik probeer het huis hypotheekvrij te krijgen, lasten omlaag te brengen en dan wat te regelen om het pensioengat te overbruggen." Ook zijn broer Martin ziet niet hoe hij het wegens de regels van de minister van Sociale Zaken nog voorbij z'n 67ste jaar vol zou moeten houden. ,,Die Asscher heeft mooi praten.''

Zwaar

Ook timmerman Robert Plate (55) uit Enschede - twee bussen purschuim in de hand, klauwhamer bungelend op de heup - is met zijn toekomst bezig. Gezond oud worden in de bouw? ,,Dat kan niet. Daarvoor is het werk te zwaar. Vanmorgen had ik ineens een zere rug." Hij geeft zonder schroom toe dat hij aan het rondkijken is naar wat anders. Hij kijkt met een schuin oog naar de uitvoerder. ,,Ja, dat is gewoon zo. Als ik wat anders vind, wat minder zwaar werk, dan ben ik weg. Het is echt een mooi vak en Haafkes is een prima bouwbedrijf, maar de bouw is nou eenmaal de bouw. Niets gaat vanzelf en een lichaam slijt met de jaren. Ik zie me geen tien jaar meer in de bouw rondhuppelen. Daar sta ik steeds vaker bij stil."



Directeur Haafkes vertelt dat het werk door nieuwe hulpmiddelen aanzienlijk lichter is geworden. ,,Een 60-jarige bouwvakker is er nu beter aan toe dan twintig jaar geleden." De bouwplaats op het voormalige Polaroidcomplex laat ook mooie voorbeelden van die hulpmiddelen zien. Er staan kranen, hoogwerkers en verrijdbare liften. Ook de cao heeft aandacht voor de oudere bouwvakker met een nieuw geldpotje (Budget Duurzame Inzetbaarheid) dat deze groep van adviezen en begeleiding voor hun toekomst voorziet.



Die extra aandacht is ook belangrijk voor de toekomst van de bouw, erkent Haafkes: ,,Ongeveer een derde van ons personeel is 55-plus. Dat betekent dat we de komende jaren veel nieuwe mensen nodig hebben. Die krijg je alleen als we zorgen voor een goed werkklimaat en een positief imago. Hoewel we in Twente nog wat achterlopen, zien we het elders al weer aantrekken."