Ggd's: velden met rubberkorrels zijn veilig

Drama overleden Renata krijgt alsnog staartje

17 februari De kwestie over het Georgische meisje Renata, dat eind 2012 ons land werd uitgezet terwijl ze leukemie had, krijgt een staartje. De advocaten van de familie van het kind, dat na terugkeer in Nederland in november 2014 overleed, stappen naar de medische tuchtraad.