GGD: zes uursregeling voor mishandelde vrouwen is er niet

De vrouw klopte vrijdagavond aan bij de politie om aangifte te doen van mishandeling door haar man. Een vrijwilligster van vrouwenlotgenotengroep ‘Zij is hier’ was daarbij aanwezig. Volgens deze vrijwilligster werd de vrouw na overleg met de GGD noodopvang geweigerd, omdat zij zich niet binnen zes uur na de mishandeling op het politiebureau had gemeld. De nood zou niet acuut genoeg zijn. Midden in de nacht werd de vrouw gezegd dat zij het bureau moest verlaten. Een oproep op Twitter zorgde ervoor dat de vrouw en kinderen toch onderdak kregen.

Volgens de GGD Amsterdam bestaat er echter geen ‘zes uursregeling’ voor mishandelde vrouwen die noodopvang vragen. ,,Samen met de politie werken we een checklist af. Zo maken we een risico-inschatting of de vrouw al dan niet veilig naar huis kan. Is dat niet het geval, dan wordt er een plek voor iemand gezocht”, zegt woordvoerster Sanne van Meeteren.

Beroepsgeheim

Of de GGD afgelopen vrijdag de thuissituatie voor de gevluchte vrouw veilig achtte, wil zij niet zeggen. ,,Vanwege het medisch beroepsgeheim kunnen we niet ingaan op individuele gevallen.”

Volgens ‘Zij is hier’ is de zes uursgrens wel degelijk de praktijk in Amsterdam. ,,Dit is afgelopen vrijdag letterlijk zo gezegd. Wij vinden dat als een mishandelde vrouw met twee kinderen zich meldt op een politiebureau, ze altijd moet worden opgevangen. Vanuit die situatie kun je rustig beoordelen wat er verder moet gebeuren. In andere steden zoals Utrecht gebeurt het al op deze manier. Wij vragen ons af waarom dat in Amsterdam niet het geval is.”