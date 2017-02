Gigantische drugsvangst in Rilland

De waarde van de grondstoffen loopt in de honderdduizenden euro's, aldus de politie. Maar met de ontdekking van de truck is verhinderd dat voor een vele malen groter bedrag drugs zijn gemaakt. Xtc-pillen gaan van de hand voor prijzen variërend van een paar tot tien euro.



,,Normaal zijn we al blij als we één pallet geconcentreerde caustic soda (ook wel bekend als grondstof voor afvoerontstopper) vinden, nu troffen we er veertien aan'', zei een politieman gisteravond om idee te geven van de omvang van de vangst. Het gaat in totaal om 15.000 kilo caustic soda. In de vrachtwagen stonden naast containers met 3000 liter aan hulpstoffen voor de productie van mdma (het werkend bestanddeel van xtc) meer dan honderd flessen van het zeer licht ontvlambare waterstofgas. Deze flessen moeten van diefstal afkomstig zijn want particulieren mogen ze niet kopen.