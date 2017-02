Gladheid door komst winterweer: schaatsen uit de kast

Na ruim een week met zacht weer duikelen de temperaturen omlaag. Door het verwachte winterweer is de kans op gladheid aanwezig. Vanochtend gaf KNMI code geel af in verband met slecht zicht door dichte mist in Utrecht en Noord- en Zuid-Holland, maar ook door lokale gladheid.

Het weer is mistig en nevelig. In het zuiden van Limburg is het vanochtend waarschijnlijk glad op natte weggedeeltes, zoals bruggen en viaducten.



In de nacht van maandag op dinsdag wordt lokale gladheid voorspeld in het noordoosten en oosten van het land. ,,Het kan dus met name glad zijn op wegen en fietspaden waar niet gestrooid is”, aldus Michiel Severin, meteoroloog van Weerplaza.



Van dinsdag op woensdag wordt er gladheid op uitgebreide schaal verwacht door de combinatie van regen, sneeuw en de invallende vorst. Later in de week daalt de temperatuur in de nachten naar min 3 tot min 8 graden. De lucht wordt dan droger waardoor de kans op gladheid wel afneemt.

Schaatsen

Vrijdag of zaterdag kan volgens Weerplaza waarschijnlijk weer geschaatst worden van Groningen tot aan de Achterhoek, met name op ijsbanen en ondergelopen weilanden. ,,In de oostelijke helft van het land sprake is van echt winterweer terwijl het in het noordwesten, westen en zuidwesten opmerkelijk minder koud zal zijn.”, aldus Severin.



Een nacht met lichte vorst en twee nachten met matige vorst moeten een ijsdikte opleveren van zo'n 4 tot 6 cm, genoeg voor de eerste wedstrijdbanen en ondiepe weilanden. Of in het weekend het ijs verder blijft aangroeien, valt nu nog niet te zeggen.



In de nachten blijft het weliswaar vriezen, maar overdag neemt de kans op dooi duidelijk toe. Meerdere weermodellen berekenen maxima van 3 tot 6 graden voor zaterdag. De ijsaangroei in de nacht gaat overdag dan weer verloren.

Sneeuw