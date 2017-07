Global Teacher Prize: race om miljoen dollar voor leraar barst los

Tijdens de eerste drie edities haalden twee Nederlandse docenten de top 50. Daarom hoopt de organisatie ook dit jaar op talent uit ons kikkerlandje.

Maar het is geen kwestie van even een prijsje in de wacht slepen. De Varkey Foundation, die de prijs uitreikt, bestudeert alle aanmeldingen uiterst kritisch. De leraren moeten goed zijn in hun werk, een bijzonder verhaal hebben over waarom ze docent zijn geworden, innovatief bezig zijn en ook nog een goede ambassadeur worden voor de beroepsgroep. De Global Teacher Prize moet het imago van de leraar namelijk oppoetsen.

Jasper Rijpma, docent geschiedenis en filosofie aan het Amsterdamse Hyperion Lyceum, werd vorig jaar uit vele duizenden inschrijvingen gekozen als genomineerde. Daarmee bleef hij bij de laatste vijftig over in de race om de felbegeerde prijs.

Jeugdgevangenis

Zijn verhaal maakte indruk op de Varkey Foundation. De leraar belandde in zijn tienerjaren in de jeugdgevangenis. Daar verveelde hij zich dusdanig dat hij zichzelf geschiedenislessen gaf. Toen hij op zijn achttiende vrijkwam, besloot Rijpma docent te worden. Met zijn levensverhaal probeert hij jongeren in zijn klassen op het rechte pad te houden en te motiveren. In 2014 werd Rijpma al Leraar van het Jaar.

Quote Het is een prachtige kans om ons beroep te ver­te­gen­woor­di­gen Jasper Rijpma, genomineerde 2017 Vorig jaar schreef een collega hem in voor de internationale prijs. ,,Het kostte wel tijd om verder te komen hoor. Ik moest tien vragen beantwoorden, bijvoorbeeld over wat ik doe voor de beroepsgroep en wat ik aan innovaties doe,'' vertelt de leraar. Toch deed Rijpma dat graag. ,,Het is een prachtige kans om ons beroep te vertegenwoordigen. Zoveel mensen hebben mijn verhaal gelezen. Ik hoop dat ik hun beeld van ons beroep positief heb kunnen beïnvloeden.''

Hij bleef bij de laatste vijftig genomineerden over, maar viel uiteindelijk niet in de prijzen. ,,Dat had ik ook niet verwacht. De verhalen van andere leraren waren zo bijzonder,'' zegt hij. De Canadese lerares Maggie MacDonnell won.

Streng

Zelf gaat Rijpma deze ronde andere Nederlandse collega's aanmelden voor de Global Teacher Prize. Want, zo betoogt hij, er zijn genoeg leraren die het verdienen om in het zonnetje te staan. ,,Maar het is lastig om bij de laatste vijftig over te blijven. De eisen zijn zo streng,'' weet de leraar.