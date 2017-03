Goal Siem de Jong genoeg voor PSV om Vitesse te verslaan

Vitesse blijft in competitieverband zonder zege op een club uit de top drie van Nederland. Ook tegen PSV ging de Arnhemse club zaterdagavond onderuit. Siem de Jong was de scherprechter in Brabant. De Doetinchemmer scoorde vlak na rust de enige treffer: 1-0.



PSV, met de voormalige Vitessenaren Davy Pröpper en Marco van Ginkel in de gelederen, kreeg bij rust een fluitconcert. Dat zei alles over de eerste helft. Vitesse stond tactisch goed en gaf nauwelijks kansen weg. Dat er geen tempo in de wedstrijd zat, was helemaal in het voordeel van de Arnhemmers.



Nathan

PSV was alleen in de openingsfase gevaarlijk via Luuk de Jong. Daarna hield Vitesse stand, zonder zelf tot kansen te komen. De eerste doelpoging was na 19 minuten voor Ricky van Wolfswinkel. De spits schoot ver naast. Nathan was later nog gevaarlijker. De Braziliaan schoot van afstand net naast.



Eindigde de eerste helft dodelijk saai, al snel in de tweede helft was er spektakel in Eindhoven. PSV fopte Vitesse met een korte corner. Andrés Guardado kon nu opstomen en afleggen op Siem de Jong. De schaduwspits stond volledig vrij en schoot hard raak: 1-0.



Kansen

Vitesse wilde daarna naar voren, maar kon nauwelijks druk zetten. Sterker nog: Van Ginkel, De Jong en Jürgen Locadia waren dicht bij een tweede treffer van PSV.



Het maakte uiteindelijk niet uit. PSV hield met de benauwde zege de titelrace in leven. Vitesse blijft subtopper in de eredivisie.



PSV-Vitesse 1-0 (0-0) 50. S. De Jong 1-0

Gele kaarten: Diks, Miazga, Büttner (Vitesse)

PSV: Zoet; Arias, Isimat-Mirin, Moreno, Brenet; Pröpper, Guardado (67. Hendrix), Van Ginkel, S. De Jong; Pereiro (62. Locadia), L. De Jong.

Vitesse: Room; Diks (46. Leerdam), Kashia, Miazga, Kruiswijk (77. Büttner); Nakamba, Nathan (67. Tighadouini), Baker; Rashica, Van Wolfswinkel, Foor.