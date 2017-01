Goed nieuws voor schaatsliefhebbers: het wordt serieus winter

Het ziet er naar uit dat het de komende tijd flink gaat vriezen. ,,De ijskaarten laten volgende week dinsdag en woensdag echt centimeters zien. Het zou dus zomaar kunnen dat we in het tweede deel van volgende week kunnen gaan schaatsen." Dat zegt weerman Raymond Klaassen van Weerplaza .

Voordat het zover is krijgen we eerst nog een periode met winterse neerslag. Aanstaande donderdag, vrijdag en ook zaterdag wordt de lucht erg onstabiel. Grote kans dat het hier en daar wit gaat worden als gevolg van sneeuwval. Vooral op vrijdag en zaterdag. Zoals het er nu naar uitziet zal dat met name in het oosten en zuiden van het land gebeuren, met de grootste kans in Limburg.

Vrieskou

Vanaf maandag zien we een hogedrukgebied ontstaan. De kans op neerslag wordt kleiner en de zon komt tevoorschijn. De wind draait naar het zuidoosten. Dat betekent dat we koudere lucht gaan krijgen. De temperaturen gaan onderuit; we gaan uitkomen met maxima van rond het vriespunt, met op sommige plekken in het land kans op ijsdagen.

In de nachten gaat het licht tot matig vriezen. ,,Vooral waar een sneeuwdek ligt kan het echt koud worden. Dan kan het zelfs streng gaan vriezen met minima van rond de 10 graden onder nul. Dat betekent ook dat ijs gaat groeien. De ijskaart laat volgende week dinsdag en woensdag echt centimeters zien", vertelt Weerplaza. Het zou dus zomaar kunnen dat we in het tweede deel van volgende week kunnen gaan schaatsen. Eerst op de ondiepe plekken, maar later in de week mogelijk ook op de open wateren.