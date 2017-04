Gouden pronkstukken belicht tijdens derde Museumweek

De 'Gouden Pronkstukken' zijn onder meer het Meisje van Yde, dat als gouden hologram in het centrum van Assen te zien zal zijn. Het meisje, dat 2000 jaar na haar dood in het veen werd gevonden, bevindt zich in de collectie van het Drents Museum. Ook De Ploeger van Museum Helmond is tot Gouden Pronkstuk uitgeroepen. Het beeld van de Belg Constantin Meunier komt als 12 meter hoge replica in goudkleurig piepschuim in het centrum van Helmond.



De Museumweek duurt tot en met 9 april en staat ook in het teken van 'pop-upmusea' in scholen. Verder gaan enkele bekende Nederlanders stage lopen in een museum, wat wordt gefilmd en vervolgens wordt getoond op de site van de Museumweek.