Griepepidemie na negen weken op retour in Nederland

Video Experiment politiekorpsen met nieuwe taser

7:13 De politie gaat vanaf deze maand in Amersfoort, Rotterdam en Zwolle een jaar lang experimenteren met een taser. Invoering van het stroomstootwapen riep in het verleden veel discussie op, vanwege onder meer dodelijke incidenten in Amerika. De pilot moet aantonen of het toch een middel is dat ook agenten hier kan helpen daadkrachtig op te treden.