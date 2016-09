GroenLinks: Wij zijn alternatief voor VVD en PVV

GroenLinks zet bij de verkiezingen in op duurzaamheid en delen van welvaart. Zo wil de partij belasting gaan heffen op de uitstoot van broeikasgassen en op vermogen. GroenLinks wil - in navolging van de PvdA - een 'moderne middenschool'. Daar zitten leerlingen van alle niveaus langer bij elkaar in de klas en hoeven ze pas in de derde klas van de middelbare school te kiezen voor vmbo, havo of vwo.



Al eerder maakte de partij in deze krant bekend af te willen van het eigen risico in de zorg. Ook moet het inkomen van ouderen die een klein of geen pensioen hebben flink omhoog. De partij pleit verder voor drie dagen gratis kinderopvang voor alle kinderen tussen 6 maanden en 4 jaar en twee maanden extra betaald ouderschapsverlof voor iedere werknemer.



Volkspartij

Klaver wil van GroenLinks een brede volkspartij maken. Daarom sprak hij vanavond in de hoofdstad over zijn geboortewijk in Roosendaal. ,,Ik ben een politicus voor de ouderen in de Westrand die van een mooie, welverdiende oude dag genieten. En voor de jongeren die de wereld willen bestormen."