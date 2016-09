GroenLinks wil af van eigen risico in zorg

Het eigen risico in de zorg moet voor iedere Nederlander worden afgeschaft. Het plan kost 3,7 miljard euro. Dat moet worden opgebracht door zwaardere belasting op vermogen, winsten en straf op belastingontwijking.



De gezondheidszorg lijkt het belangrijkste onderwerp te worden van de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017, meldde onderzoeksbureau Ipsos vorige week. SP, PVV en 50Plus willen ook af van het eigen risico in de zorg. Volgende maand wordt duidelijk wat de PvdA hierover opneemt in het verkiezingsprogramma.



,,Ziek zijn is geen eigen risico'', betoogt Klaver. Volgens hem zegt de overheid nu: 'Eigen schuld dikke bult' als je naar de dokter of het ziekenhuis moet. ,,Nu zeg je tegen zieke mensen: betaal die 3,7 miljard maar zelf.'' Veel mensen die naar een dokter willen, wachten ermee of gaan nu niet. Klaver: ,,Het effect van het eigen risico is dat mensen zorg mijden.''



Meer zorg

Klaver erkent dat na afschaffing er eerst hogere kosten worden gemaakt doordat mensen meer zorg gaan gebruiken. Hierbij gaat het om een bedrag van 600 miljoen euro.



Klaver:,,Dat is 0,8 procent van de zorgkosten, om het even in perspectief te plaatsen.''



Volgens Klaver is het positief als mensen vaker naar de huisarts aan. Op langere termijn levert dat zelfs een besparing op. ,,Mensen die het bezoek aan de dokter alleen maar uitstellen, maken op den duur enorm hoge zorgkosten. Je kan er maar beter vroeg bij zijn.''



Als GroenLinks aanschuift in een nieuw kabinet, wil de partij een nieuw ministerie van Duurzaamheid en Economie. ,,Energie zit nu bij EZ. Klimaat en Milieu bij Infrastructuur en Milieu. We willen dat bij elkaar brengen, want je kunt het klimaat niet los zien van de economie,'' zegt Klaver.



