Grootste zeesluis ter wereld miljoenen euro's goedkoper

Vechtcontract

Aanvankelijk gaf dat een schrikreactie bij Rijkswaterstaat. Ging het consortium niet te diep door de knieën om de aanbesteding in zijn voordeel te beslechten? Bij de snelweg A15 had een ultiem bod van de aannemers voor alleen maar narigheid gezorgd: de aannemers gingen het schip in en het 'vechtcontract' liep uit op eindeloos getouwtrek over wie allerlei bijkomende kosten voor zijn rekening moest nemen.



,,We dachten eerst: Néé toch'', zei Jaap Zeilmaker, als projectdirecteur binnen Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de zeesluis, in NRC Handelsblad. Pas na toetsing door externe adviseurs en uitvoerige gesprekken met OpenIJ durfde Rijkswaterstaat mee te gaan in de plannen van het aannemersconsortium.



Ongebruikelijk

Maar eenmaal van de grootste schrik bekomen noemt Rijkswaterstaat het 15 procent lagere bod 'niet ongebruikelijk'. ,,We hebben net nog de A2-tunnel door Maastricht afgerond, binnen de afgesproken termijn en begroting. Het beeld dat alles altijd maar duurder uitvalt, herkennen we niet'', zegt een woordvoerder.



Er zijn ook wel extra redenen te noemen waardoor het winnende bod zo veel lager uitviel dan de ramingen van Rijkswaterstaat. Zo is de rente nu veel lager dan toen, jaren geleden, de eerste plan-studies voor de sluis waren gemaakt, zodat OpenIJ veel minder kwijt is aan financiering. Daarnaast heeft OpenIJ de sluis zo ontworpen, zegt Rijkswaterstaat, dat die ook goedkoper kan worden gebouwd.



Het mooiste voorbeeld zijn wel de sluisdeuren, die straks identiek zijn. Daardoor is nog maar één reservedeur nodig, in plaats van twee. Een ander voordeel is dat het water door de sluisdeuren wordt afgevoerd in plaats van door omloopriolen naast de sluis. Ook dat scheelt in bouwtijd en kosten.



Meerwerk

Pas in 2020 kan Rijkswaterstaat vaststellen wat de sluis precies kost. Er kan altijd nog meerwerk om de hoek komen kijken, zegt Zeilmaker. ,,En dan gaat het bij dit soort grote contracten ook meteen hard."



Maar de overheden die meebetalen aan de nieuwe sluis, kunnen een royale 'aanbestedingsmeevaller' tegemoet zien. Met de gemeente Amsterdam en de provincie is overeengekomen dat die meevaller nu al wordt afgerekend. Eventuele meerkosten komen daarmee voor rekening van Rijkswaterstaat.



Tien jaar

Voor de sluis kwam een Europese subsidie van 11 miljoen euro. De provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam betalen mee omdat de nieuwe sluis al in 2019 gereedkomt terwijl de oude Noordersluis strikt genomen pas tien jaar later aan vervanging toe is.



De provincie droeg daarom 57 miljoen bij en Amsterdam 'maximaal 105 miljoen' - de hoogopgelopen kosten van de Noord/Zuidlijn die de gemeente voor haar rekening moest nemen omdat met Rijkswaterstaat geen maximum was afgesproken, waren een dure les. Over de 'herverdeling' van de kosten zijn alle betrokken overheden nog druk in gesprek, aldus Rijkswaterstaat.