Grote brand bij tankstation A12 blijkt zelfmoordpoging

Getuigen van de actie van de automobilist trokken de bewusteloze man uit zijn wagen. Hij werd per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Naderhand bleek hij slechts een gebroken elleboog te hebben.



Er vielen geen andere slachtoffers. Het tankstation, dat langs de A12 ligt tussen Gouda en Reeuwijk, brandde volledig uit. Volgens de politie moet het station als verloren worden beschouwd, ook al rukte de brandweer massaal uit en kon na ongeveer een uur het sein brand meester worden gegeven.



Technisch onderzoek door de politie moet nog uitwijzen hoe hard de man precies het terrein van De Andel op reed. ,,Het is wel duidelijk dat dit met een flinke vaart is gegaan'', aldus een woordvoerster van de politie. De chauffeur had geen alcohol gedronken.



Extra vertraging

Na het uitbreken van de brand werd de A12 in beide richtingen afgesloten. Rond half twee 's nachts was de snelweg in de richting van Den Haag weer opengesteld. Een uur later kon het verkeer richting Utrecht ook weer rijden, zij het op een gedeeltelijk geopende snelweg. Rond acht uur vanochtend werden ook de laatste twee rijstroken vrijgegeven.



Weggebruikers die morgenochtend de A12 bij Reeuwijk gebruiken moeten volgens de VerkeersInformatieDienst (VID) rekening houden met wat extra vertraging. De VID verwacht dat veel mensen zullen kijken naar de gevolgen van de brand en dat komt de doorstroming niet ten goede.