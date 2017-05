Grote brand in Westelijk Havengebied Amsterdam

De brand ontstond volgens AT5 rond 19.30 uur bij het bedrijf Icova aan de Kajuitweg. Wat er precies in brand staat is nog niet bekend. Er zouden meerdere explosies gehoord zijn bij de brand. De brandweer is met groot materieel uitgerukt en verricht ter plaatse metingen om te kijken of er bij de brand schadelijke stoffen vrijkomen.

Het is de tweede grote brand in het Amsterdamse havengebied in vier dagen tijd. Afgelopen woensdag legde een vuurzee tien creatieve bedrijfjes uit het Westelijk Havengebied in de as.