Grote gasstoring in Ede, veel huizen zonder verwarming

In een wijk in Ede is op dit moment een grote gasstoring die zich steeds verder uitbreidt. Vanmorgen waren er vier straten getroffen, inmiddels zitten er al 13 straten zonder gas. Door de storing zit het merendeel van de huizen ook zonder verwarming. Netbeheerder Liander heeft nog geen idee wanneer iedereen weer gas heeft.

„Vanmorgen kregen we de eerste melding van een bewoner. Daarop hebben we de meter gecontroleerd. Daarna de gaskas verderop in de straat. Ondertussen kwamen er steeds meer klachten binnen. Dan weet je dat het mis is", zegt Christian Imming van Liander.

Oorzaak

De storingsmonteurs begroeten steeds meer collega's in de buurt. Rond lunchtijd staan er al vier busjes van de netbeheerder aan het eind van de Nicolaas Maesstraat in Ede. „We kennen de oorzaak niet en we weten niet waar we moeten zoeken. Ik heb net een rondje door de wijk gereden. Gekeken waar het pijpje brandt", zegt Imming.

Mogelijk sluit Liander deze zaterdagmiddag nog het hele net af. „Gaan we de leiding 'opkappen'. Het net 'drukloos' maken. Misschien zit er zand en water in. Dan moeten de leidingen eerst helemaal schoongemaakt worden. Dat is een hele operatie. Kijk maar naar Apeldoorn. Zijn ze een week bezig geweest."

Foute boel

Rinus Jansen uit de Rembrandtlaan merkte zaterdagmorgen in zijn badkamer dat het mis was. „De temperatuur wordt automatisch geregeld. Nu was het koud. Toen ik belde, had ik negen wachtenden voor me. Ik kwam er niet doorheen. Da's foute boel, dacht ik. Helemaal toen ik al die busjes van Liander door de straat zag rijden.”