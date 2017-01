Grote internetstoring bij overheidssites

Komende donderdag is de beste schaatsdag

13:38 De echte vrieskou laat ons land aan het einde van de week links liggen, maar komende nacht is het nog wel even doorbijten. De thermometer kan in het binnenland de -8 graden aantikken. ,,Op de plekken waar het gesneeuwd heeft kan de vorst in combinatie met weinig wind en kans op mist neerslaan op het wegdek, waardoor het weleens heel glad kan worden", denkt weerman Wilfred Janssen van Weerplaza.