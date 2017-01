Grote problemen op de weg door sneeuwval

code oranjeDe sneeuwval zorgt in delen van Nederland in de nacht van donderdag op vrijdag voor grote problemen op de weg. In Noord-Brabant en Gelderland is de natte sneeuw overgegaan in gewone sneeuw. Er ligt een dik pak sneeuw op de weg, aldus een woordvoerder van de Verkeersinformatiedienst.

Sommige wegen zijn daardoor nauwelijks begaanbaar. Er staan vrachtauto's dwars op de A2 bij Deil, de A15 bij Elst en de A59 bij Waalwijk. De zware sneeuwval breidt zich uit naar Limburg. Het sneeuwgebied verlaat pas in de vroege ochtend het oosten van het land. Helemaal droog wordt het daarna niet, want er volgen nieuwe sneeuwbuien vanaf de Noordzee. In de kustgebieden gaat het flink waaien vanaf zee en daardoor ook dooien.

Het KNMI heeft code oranje afgekondigd voor Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Er kan vannacht een sneeuwlaag van 5 tot 10 centimeter ontstaan. Volgens het KNMI is er in Limburg bovendien kans op zware windstoten tot ongeveer 75 km per uur. In combinatie met sneeuw geeft dat extra hinder. In Zeeland zijn zware windstoten mogelijk tot 80-90 km/uur.

Vrijdag kan het in de kuststrook flink te keer gaan met zware windstoten, boven land van 75-90 km per uur, aan zee misschien 90 tot 100 km/uur.

Code oranje

Code oranje

Bij code oranje zegt het KNMI: Wees voorbereid. Het is waarschuwing die wordt afgekondigd als een weersverschijnsel met een zekerheid van minstens 60 procent kan optreden. Volgens een woordvoerder is Rijkswaterstaat druk met strooien.



Treinverkeer

De NS en ProRail zetten extra personeel in om alles in goede banen te leiden. Met name in het midden en zuiden van het land kan het weer de dienstregeling in de war gooien. De NS raadt reizigers aan om voor vertrek 'naar buiten te kijken' en de berichten van de NS over de dienstregeling te checken.