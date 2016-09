Grote ravage nadat man auto in woning Bergharen rijdt

,,Ik dacht dat er een boom op het huis was gevallen'', zegt Hendriks, die tot zijn schrik een auto in de keuken zag staan.



Chauffeur

Hij waarschuwde zijn zus en zwager die naast hem wonen. Die ontfermden zich over de chauffeur die bebloed achter het stuur zat en in eerste instantie niet reageerde, maar toen toch terug begon te praten. Wonderwel kon de man wel zelf naar de ambulance lopen.



De man was per ongeluk rechtdoor gereden, in plaats van met de bocht mee te gaan. Hij reed een lantaarnpaal uit de grond, scheurde rakelings langs een picknickset, reed door het hekwerk van Hendriks' tuin en dwars door de keukenmuur.



Ravage

Hendriks kwam met de schrik vrij. ,,Maar het is een verschrikkelijke ravage.'' Hij is verzekerd. Het huis is door een aannemer vanmorgen provisorisch dichtgetimmerd.