Grote steden blijven sterk groeien, dorpen vergrijzen

De bevolking groeit tussen 2015 en 2030 naar verwachting met 950.000 mensen, voor driekwart in de grotere steden met meer dan 100.000 inwoners. Ook buurgemeenten van die steden, zoals Diemen bij Amsterdam of Rijswijk bij Den Haag, zien het inwonertal stijgen.



Volgens de prognose neemt ook het aantal huishoudens toe, met circa 700.000. Daarom is in vrijwel het hele land meer woningbouw nodig, schrijven PBL en CBS.



Buitengebieden

Een op de vijf gemeenten telt over vijftien jaar juist minder inwoners. Daarbij gaat het vooral om de buitengebieden, zoals Drenthe, delen van Groningen en Limburg, de Achterhoek en Zeeuws-Vlaanderen.



Ook de samenstelling van gemeenten gaat veranderen. Rond de eeuwwisseling telden zowel steden als dorpen circa 15 procent ouderen. In de toekomst is de vergrijzing in steden zo'n 17 procent, terwijl in kleinere gemeenten juist 26 procent ouderen woont. Oorzaak daarvan is vooral dat jongeren de dorpen verlaten en naar de stad trekken.



De twee onderzoeksorganisaties bouwen wel een onzekerheid in de prognoses. ,,Immigratie, economische ontwikkeling en woningbouw zijn moeilijk te voorspellen.''