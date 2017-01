Gulle gevers helpen gedupeerden oud en nieuw uit de brand

Vuurwerkellende

Tientallen Nederlanders kunnen de vuurwerkellende van deze en andere families niet aanzien en schieten meteen te hulp. De moeder van vier kinderen krijgt van alle kanten fietsen aangeboden. Lex Backer uit Oegstgeest wil dolgraag de rode fiets van zijn dochter komen brengen.



,,We hadden net een nieuwe gekocht, dus als ik haar zo had kunnen helpen, doe ik dat graag.'' Maar de respons blijkt zo overweldigend dat de hulp al niet meer nodig is. ,,Ik had een rijwielhandel kunnen beginnen, maar dat is ook niet de bedoeling.'' zegt De Graaff. Dolblij is ze met alle steun. ,,Mijn kinderen moeten maandag weer naar school, maar ik had werkelijk geen idee hoe ik dat voor elkaar moest krijgen,'' zegt ze.



Ook Lara Dourlein (23) uit Vlissingen wordt massaal gesteund als haar vriendin Chris Mol op internet een crowdfundactie begint voor een nieuwe auto. In maart vorig jaar kocht ze een Ford Ka van haar schoonzus, maar het 1-jarig jubileum heeft ze nog niet eens kunnen vieren.



'Lieve vriendje'

Vandalen gooien oudjaarsnacht een vuurwerkbom in haar 'lieve vriendje', waarna de auto helemaal uitbrand. ,,Het was mijn eerste auto, waar ik hard voor had gespaard en die ik ook echt nodig heb voor mijn werk,'' , zegt Dourlein nog steeds ontdaan.



De crowdfundactie van haar vriendin levert in vijf uur ruim 1100 euro op. Bijna 70 mensen doneren. Veel vrienden en familie, maar ook donateurs die ze niet kent. ,,Super dat er ook nog goede mensen op de wereld zijn.'' Een vriendin die in dezelfde buurt woont en ook haar auto in rook zag opgaan, haalde in een dag zelfs ruim 3500 euro.



En ook Bas Ouwersloot kan dankzij een crowdfundactie zijn verwoeste duiventil vervangen. Maar hij is nog altijd zo ontdaan dat hij niet weet of hij dat wel wil. ,,Natuurlijk ben ik iedereen heel dankbaar. Maar ik moet eerst de brokstukken nog opruimen. Ik heb mij er nog niet toe kunnen zetten.''