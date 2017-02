Hagedis in zakje veldsla Albert Heijn: we schrokken ons wild

De salade stond al op tafel. ,,We hadden er al van gegeten’’, vertelt De Veen. ,,Mijn vrouw wilde nog een keer opscheppen en toen sprong er ineens een hagedis uit. Hij liep nog een stukje over de eettafel. We schrokken ons natuurlijk helemaal wild.’’ De Veen dacht eerst dat zijn zoon een grap had uitgehaald, maar dat bleek niet zo te zijn. Er bleef maar een mogelijkheid over: de hagedis had in het zakje gemengde veldsla gezeten dat eerder achteloos in de saladeschaal was gekieperd.