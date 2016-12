Handgranaat Enschede ontplofte in huis Satudarah-lid

De handgranaat die bewoners aan de Auskamplanden in Enschede afgelopen nacht flink deed opschrikken, ontplofte in het huis van een lid van motorclub Satudarah.

Het projectiel ontplofte kort na 01.00 uur in de gang van de woning. Volgens de politie is er geen aangifte gedaan van het incident. Er vielen geen gewonden.



De politie spreekt over een handgranaat, al gaat het volgens de bewoner om een vuurwerkbom. Hij is na de ontploffing naar buiten gerend, waar twee mannen wegrenden en wisten te ontkomen. Aan het huis hangen meerdere bewakingscamera’s.



De man zegt niet te weten wie het op hem kan hebben gemunt. ,,Ik ben een lieve man en heb geen vijanden. Ik ben ook niet bang geworden.” Twee jongens die donderdagmiddag langdurig voor zijn huis stonden waren daar naar eigen zeggen om te helpen met opruimen.

Quote Ik ben een lieve man en heb geen vijanden. Ik ben ook niet bang geworden Bewoner

'Geen spanning'

Hoewel onderzoek moet uitwijzen wat het motief voor het gooien van het explosief is, was er volgens de politie geen aanleiding om een aanval op een lid van Satudarah te verwachten. ,,De afgelopen maanden is er in Twente weliswaar meer activiteit van motorclubs zichtbaar, maar er is geen spanning tussen clubs waargenomen”, zegt Arjan Derksen, teamchef van de politie in Enschede.