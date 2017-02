Handvol gemeenten wil van rubberkorrels af

De actie van Baarn zal, verwacht directeur André de Jeu van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), niet tot een 'sneeuwbal' leiden. ,,De reuring is nog altijd zeer beperkt.'' De VSG adviseert de gemeenten het RIVM-rapport te volgen. ,,Maar dat een gemeenteraad nu haar eigen koers vaart, is natuurlijk haar goed recht. Dat is hoe democratie werkt.''



De Jeu vraagt zich wel openlijk af wáárom de volksvertegenwoordigers in Baarn per se een andere vulling willen. ,,Dit besluit is niet genomen op basis van feiten, maar op basis van een onderbuikgevoel. Want het RIVM-rapport zit goed in elkaar. Het toont aan dat de gezondheidsrisico's écht verwaarloosbaar zijn. En als we álle risico's willen vermijden, moeten we ook maar niet meer in de auto stappen.''