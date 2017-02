Happy is officieel de allerkleinste hulphond

,,Happy... Wil je baasje helpen?", vraagt Jantine de Waard, terwijl ze Happy's koppie in haar handen neemt. Meteen springen de oortjes van de kleine hond omhoog. ,,Breng mijn sloffen", zegt Jantine. De sloffen zijn nauwelijks groter dan dat ze zelf is, maar toch brengt Happy ze vol enthousiasme naar het bed van Jantine. Het hondje -een mix is van een Maltezer leeuwtje, American Rat terriër en een dwergpincher - kent tientallen commando's die verder gaan dan het geijkte 'zit' en 'af' ,,Ik hoef maar 'zoek drugs' te zeggen en ze gaat op zoek naar mijn medicijntas."



Happy's verhaal begint in september 2014, als Jantine net van haar verzekering te horen heeft gekregen dat ze niet in aanmerking komt voor een assistentiehond. Ze lijdt aan het Syndroom van Ehlers Danlos, een bindweefselziekte. Hierdoor zit ze in een rolstoel. ,,Ik wilde hoe dan ook een hondje en op de Facebookpagina van stichting Idemo kwam ik Happy tegen." Stichting Idemo helpt zwerfhonden in Bosnië en Kroatië. Soms zijn er Nederlandse hondjes in nood zoals Happy. ,,Happy komt bij mensen vandaan die haar mishandelden. Ze zat vaak vastgebonden buiten."