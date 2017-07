Hartstocht voor jankende snaren

In mijn familie wordt muziek gemaakt. Mijn moeder zong, mezzo-sopraan, en ze begeleidde zichzelf virtuoos op de piano. Door haar repertoirekeus kan ik nog steeds zo ongeveer alle liederen van Schubert, Schumann, Hugo Wolf en Catharina van Rennes meehummen.



In mijn puberjaren wendde ik mij van harte af van al die klassieke meezingers en ontwikkelde ik een voorkeur voor Ella Fitzgerald en Billie Holiday. In tijden van liefdesverdriet zong ik met Billie unisono mee met een nummer op de enige elpee die ik van haar bezat, het dieptreurige Gloomy Sunday, een oorspronkelijk Hongaars lied waardoor ongelukkige jonge mensen zich nogal eens aangemoedigd voelden zich van de brug in de Donau te werpen!



De zus van mijn moeder speelde piano in een bandje, haar broers speelden niet alleen piano maar ook banjo en gitaar. Mijn oma leerde mij de Hakkenplof-polka en de Vlooienmars en in de familie kreeg ieder kind vanzelfsprekend vanaf het zesde jaar pianoles. Ook mijn kinderen. Mede dankzij die lessen werden twee zoons musicus. Toen we nog allemaal in één huis woonden, veroorzaakten deze familiale muzikale inspanningen intense gelijktijdige klankreeksen, op verschillende verdiepingen. Tot in de kelder!