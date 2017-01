Heftige videobeelden van verkeersongeluk bij Eindhoven

Operatiekamers Stadskanaal dicht vanwege één vlieg

12:06 Operaties in het Refaja ziekenhuis in het Groningse Stadskanaal zijn vandaag tijdelijk verplaatst nadat er een vlieg in de operatiekamers is gevlogen. ,,Omdat we de patiëntveiligheid voorop stellen en daarin geen enkel risico nemen, is besloten geen operaties op het operatiekamercomplex uit te voeren totdat een oplossing voor dit probleem is gevonden'', laat het ziekenhuis weten.