Heldenrol voor buurman Marc die kind uit exploderend huis redde

De schrik zit er nog duidelijk in bij de familie Huisman. Zij waren net gisteravond aangekomen in het Nunspeetse vakantiehuis van hun moeder en oma en werden vanochtend wakker van een enorme klap op camping De Vossenberg.



Eerst was er een enorm kabaal en direct daarna gegil, herinneren moeder Carolien en dochters Joëlle (9) en Noëmi (11) zich. Carolien en echtgenoot Marc stormden naar buiten en zagen daar dat het huisje naast dat van hun in elkaar gestort was. Marc aarzelde geen moment en ging op het huisje af om hulp te bieden. Hij wist een van de kinderen, die met de voet vast zat onder een balk te bevrijden.

Bellen met 112

Carolien belde ondertussen de hulpdiensten. Even later zagen ze rook uit het verwoeste huis komen. Het duurde toen niet lang of de vlammen sloegen uit het dak. Van het vakantiehuisje is weinig meer over dan een zwartgeblakerde hoop balken en puin. De tuinset ligt verspreid voor het huis en is net als een enkel gehavend apparaat de stille getuige van wat zich hier net heeft afgespeeld.

Nadat de vier slachtoffers - oma, moeder en twee kinderen van 6 en 9 jaar - naar het ziekenhuis zijn gebracht, is de brandweer bezig met het nablussen en begint de politie met het onderzoek naar de oorzaak van de explosie. Burgemeester Breunis van de Weerd is vanochtend ook naar de camping gekomen. Hij laat weten dat het in de lijn der verwachting ligt dat de explosie te maken heeft met gas, maar het onderzoek van de politie moet hier uitsluitsel over geven. Hij prijst de familie Huisman voor het adequate optreden direct na de explosie.

Onduidelijk is nog hoe ernstig de verwondingen van de vier slachtoffers zijn.

