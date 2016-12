Helft Nederlanders is religieus

De helft van de gelovigen is katholiek, al gaat nog maar een klein deel van hen (17 procent) regelmatig naar een dienst. Gereformeerden vormen een kleinere groep, maar ze zijn wel veel trouwere kerkgangers: twee van de drie gaan minstens één keer per maand naar de kerk.



5 procent van de Nederlandse bevolking is moslim: 39 procent daarvan bezoekt regelmatig een moskee.



Regionale verschillen

De regionale verschillen zijn groot. In Limburg is tweederde van de bevolking katholiek, hervormden wonen vooral in Zeeland, Gelderland, Overijssel en Drenthe.



In sommige gemeentes in de zogenoemde Bible Belt gaat nog meer dan de helft van de mensen regelmatig naar de kerk. Urk spant in dat opzicht de kroon: 94 procent gaat regelmatig naar een dienst, slechts 2 procent van de inwoners noemt zich onkerkelijk.



Moslims

De meeste moslims wonen verhoudingsgewijs in en rond de grote steden. In Den Haag en Rotterdam is 14 procent van de inwoners moslim, iets meer dan in Bergen op Zoom, Schiedam, Maassluis en Amsterdam. Het hoogste percentage moslims (18 procent) telt de Zuid-Hollandse gemeente Leerdam.