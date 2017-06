Helft van 'revolutionaire' iPad-scholen gestopt door hoge kosten

Meisje (1,5) verslikt zich in Brabants pan­nen­koe­ken­huis en overlijdt

8 juni Een meisje van anderhalf dat zich zaterdag in iets verslikte in pannenkoekenhuis De Familie Suykerbuyck in het Brabantse Borkel en Schaft is overleden. Het tragische ongeval heeft diepe indruk gemaakt.