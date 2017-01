Helmonder overleeft brand: 'Overbuurman is een held'

Logo Volledig scherm Frank De Gooijer (midden, met zwarte jas) wijst naar waar vermoedelijk de brand is begonnen: de kachel. © Meulenhof

Het was zondagochtend in het ziekenhuis toen Frank de Gooijer (32) pas besefte hoe nipt hij een paar uur eerder aan de dood was ontsnapt. „Volgens de longarts had ik ongelofelijk veel rook binnengekregen. Mijn overbuurman had geen tien minuten later binnen moeten komen. Ik heb mijn leven aan hem te danken. Hij is een held.”

Die overbuurman, en vriend, kwam op Nieuwsjaardag rond half vier in de nacht langs zijn benedenwoning aan de Zeelstraat gelopen. Hij zag overal rook. „Hij liet ook weleens mijn hond uit, daarom had hij mijn huissleutel”, vertelt De Gooijer. „Dat is mijn redding geweest. Hij is naar binnen gerend en trof mij aan op de bank. Ik denk dat ik buiten bewustzijn aan het raken was, want hij kreeg me niet wakker. Pas bij de derde keer dat hij hard op mijn borst sloeg, kwam ik bij. Eenmaal buiten heeft hij me nog tegen moeten houden om niet naar binnen te rennen. Ik wilde Kyra redden.”