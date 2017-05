'Help help help, bel de politie, ik ben beschoten!'

Hij steekt drie vingers in de lucht. ,,Ik kon drie dingen doen: terugvechten, stilstaan of vluchten.'' Bert Jonker (51) koos voor het laatste. Op zaterdagavond 7 januari wordt de eigenaar van het van oorsprong Heerenveense ingenieursbureau Clafis op het parkeerterrein van Thialf beschoten door een gefrustreerde zakenrelatie. De schutter is nog altijd spoorloos.



Een kogel doorboort het onderste kootje van de middelvinger van zijn rechterhand. Die vinger wil nooit meer recht. Iedere ochtend wordt hij met zijn neus op de feiten gedrukt. Hij wrijft zijn handen over elkaar. Jonker smeert 's ochtends altijd wax in zijn haar en die blijft tegenwoordig in zijn kromme middelvinger plakken. ,,Van die stomme dingen.''



Na de schietpartij wordt hij omschreven als een harde zakenman. Hij laat het van zich afglijden, maar alles wat is geschreven, zit minutieus opgeslagen in zijn hoofd. Hij heeft een ijzeren geheugen voor telefoonnummers, mensen en gebeurtenissen. Alleen als het om zijn kinderen gaat wordt hij emotioneel. Zij moeten hier buiten blijven. ,,Zij hebben er last van gehad.''

De loop van een pistool

Voor het Europees Kampioenschap in Heerenveen komt Bert Jonker op vrijdag 6 januari terug van wintersport in Oostenrijk. Clafis is een belangrijke geldschieter en Jonker is lid van het expertteam dat de KNSB adviseert over het toekomstige beleid, voorzitter van de Businessclub Thialf en sponsor van het schaatsteam van Jorrit Bergsma en Jillert Anema. ,,Ik had dat kampioenschap geen schaatser aan de start. Maar ik ben schaatsgek.''

IJstempel Thialf zit bomvol. Na de ritten op zaterdag bestelt Jonker vroeg in de avond Chinees, hij loopt naar boven voor een praatje met Jan Dijkema, voorzitter van internationale schaatsbond ISU, en vertrekt richting huis. Bij de feesttent op het parkeerterrein ziet hij dronken Noren plezier maken. Hij loopt naar zijn Tesla, koppelt de stekker van de laadpaal en stapt in.

Zwalkend komt er in de vrieskou een man op hem af. Jonker stopt en doet zijn raampje naar beneden. ,,Ik vraag: 'Kan ik je helpen? Gaat het goed met je?' Ik denk: misschien moet die man naar het centrum. Dan wil ik hem best even brengen.'' Ja, lacht hij schamper. ,,Zo ben ik.''

De man zegt: ,,Herken je me niet meer?"

En dan kijkt Jonker recht in de loop van een pistool.

Lijken in de kast

Volledig scherm Jonker wordt de ambulance in geholpen. © ANP In 2014 komt hij in contact met E-S Projects in Rijswijk. Dit detacheringsbureau voor ingenieurs in de petrochemische industrie heeft managementproblemen. Er werken 22 mensen en Jonker heeft wel oren naar uitbreiding in het westen van Nederland. Hij gaat in gesprek met eigenaar Charles van der W.



Het lijkt aanlokkelijk. Mensen van Clafis' vestiging uit Rotterdam trekken alvast in bij de collega's van E-S. ,,We waren verloofd, maar nog niet getrouwd.''



Als zijn registeraccountant aanvullend boekenonderzoek doet, springen alle seinen op rood. ,,Hij zegt: 'Bert, dit moet je niet doen! Er zijn achterstanden. Lijken in de kast. Zo zijn er geen pensioenen afgedragen'.'' In Soestduinen volgt een tweede afspraak. ,,Ik zeg tegen Charles: 'We gaan het niet doen'.''

Oorverdovende knal

Het zijn fracties van seconden. Bert Jonker herkent in de schutter de oud-eigenaar van het ingenieursbureau E-S Projects, dat inmiddels failliet is gegaan. Hij trapt het gaspedaal van zijn auto in en spuit weg. Op hetzelfde moment gaat het van: BENG. ,,Een oorverdovende knal.''

Een kogel raakt Jonker in zijn rechterhand en het stuur van zijn Tesla zwenkt naar rechts. De auto schampt in volle vaart meerdere voertuigen op het parkeerterrein van Thialf en richt een ravage aan. De uitrit naar de Heremaweg staat vol schaatssupporters die wachten op de bus richting centrum. Jonker stopt, kijkt achterom, ziet niemand volgen en springt uit zijn auto.

,,Ik roep: 'Help help help, bel de politie, ik ben beschoten!''' In het donker rent hij terug richting ijsstadion. ,,Ik wilde terug naar Thialf. Ik wist dat ze me daar zouden helpen.''

Een beveiliger probeert hem tegen te houden. Jonker rent door, met zijn rechterhand aan flarden, richting EHBO. Pijn voelt hij niet. Daar aangekomen is de politiemachinerie al in werking.

De politie gaat uit van het hoogste dreigingsniveau. Tientallen agenten dragen kogelvrije vesten en zoeken met honden in de omgeving naar de verdwenen schutter.

Jonker meldt direct wie zijn belager is: Charles van der W., de man die dan al twee jaar wordt gezocht wegens verduistering van minstens 100.000 euro.

De telefoon van Jonker ligt in zijn Tesla. Met een geleend toestel belt hij zijn vrouw. De gewonde zakenman wil beslist niet op de brancard de ambulance in, maar hij moet. Een persfotograaf legt het beeld vast en met dat beeld haalt Jonker de volgende maandag alle kranten.

Chantage

Na het stuklopen van de overname gaat het Rijswijkse bureau E-S Projects in april 2015 failliet. Jonker meldt zich bij de curator in Pijnacker. Hij vraagt of hij mag handelen inzake de boedel, zoals dat heet, en belooft te betalen voor elke medewerker die hij overneemt. ,,We hebben er vier kunnen traceren.''

De curator meldt in zijn faillissementsverslagen dat Clafis 'onderdelen' van de boedel heeft overgenomen. Dat bericht bereikt Van der W., die zich al tijden onbereikbaar houdt in Brazilië. Hij feliciteert Jonker per WhatsApp en vraagt of ze hun afspraken kunnen nakomen.

De daaropvolgende maanden houdt Van der W. aan. Zijn toon wordt steeds vervelender. Jonker ervaart het als chantage, laat zijn bedrijfsjurist naar de berichten kijken. Hij stapt niet naar de politie.

Op 14 augustus 2016 is het laatste e-mailcontact.

Onderduiken

Van ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen wordt Jonker die zaterdagavond overgebracht naar het MCL in Leeuwarden. Een plastisch chirurg is van twaalf uur 's nachts tot vier uur 's ochtends met zijn vinger bezig. Het bot is compleet verbrijzeld, maar de gewrichten zijn gespaard gebleven.

Quote Hoe kan het zijn dat ik iemand zo verdrietig heb gemaakt? Zo boos? Ondertussen vraagt hij zich af wat de schutter heeft bezield. ,,Hoe kan het zijn dat ik iemand zo verdrietig heb gemaakt? Zo boos?''



Van de politie moeten hij en zijn gezin onderduiken. Ze zitten drieënhalve week opgesloten in een safehouse tot de ergste dreiging is geweken. Jonker krijgt veel steun uit de Heerenveense bevolking, uit de schaatswereld en van burgemeester Tjeerd van der Zwan.



Hij leest dat hij een keiharde zakenman is. Bij de KNSB kennen ze hem als een uitgesproken en kritische geest die opkomt voor de belangen van het schaatsen, en met een broertje dood aan bobo's die hun zakken vullen. Al ver voor de schietpartij had hij een coach aangesteld die hem leerde zijn scherpe kantjes bij te schaven. Jonker maakt van zijn hart geen moordkuil. ,,Wij waren thuis Artikel 31, maar op mijn 12de heb ik me afgekeerd van de kerk. Ik kan daar niet tegen, dat stiekeme. Ik speel altijd met open vizier.'' De coach leerde hem tot drie tellen.

Zaken

Quote Ik ben een optimistisch mens. Opgeruimd, maar niet helemaal onbevangen meer Vanuit het safehouse heeft hij privé en zakelijk alles onder controle en inmiddels, ruim vier maanden later, is bijna alles weer zoals het was. Zakelijk gaat het Clafis voor de wind. ,,Het draait in onze wereld om gunnen. Er is waardering voor de manier waarop ons bedrijf deze gebeurtenis heeft gemanaged. Dat merk je.''



Clafis heeft een vestiging in Marokko. Na de Olympische Winterspelen in Pyeongchang (Zuid-Korea) in februari 2018 vertrekt Jonker met zijn gezin voor een jaar naar Amerika. Daar gaat hij een nieuwe Clafisvestiging opzetten. Dat besluit hadden hij en zijn gezin genomen na een eerdere vakantie in Amerika, nadat bleek dat de beoogde manager voor die klus niet uit de verf kwam. ,,Dan doe ik het zelf.''



Hij lost tegelijk een oude belofte in aan zijn vrouw, die al na haar studie naar de Verenigde Staten wilde. Toen had Bert Jonker door zijn hoge studieschuld geen geld. Nu wel.

Fysiek heeft hij geen beperkingen overgehouden aan de schietpartij. Hij schrijft links, dat scheelt. ,,Maar hoe je het ook wendt of keert, het is blijvend letsel.'' Zijn gevoel van vrijheid heeft een knauw gekregen. ,,Ik ben een optimistisch mens. Opgeruimd, maar niet helemaal onbevangen meer.''

Bij zijn huis heeft hij camerabeveiliging en er staat een groot hek omheen. Bij verdachte bewegingen komt er direct politie. Jonker kocht een nieuwe Tesla die hoger is dan de vorige. Zo zit hij op gelijke ooghoogte met passanten op straat en niet meer, zoals tijdens de schietpartij, twee koppen lager.

Soms rijdt hij een extra rondje over een rotonde of duikt hij voor de veiligheid kort een bankgebouw in. ,,Ik blijf een vrije vogel, maar ik moet niet meer naïef zijn.''