Help! Wat te doen als die ene blootfoto voor iedereen is te zien

3) School

Als je echt niet met je ouders hierover kunt praten, is er ook altijd een zorgcoördinator of mentor op school die je kan helpen. Die is hier speciaal voor aangesteld en kan met jou vervolgstappen nemen. Gerkens: ,,Het helpt om je hart te luchten. Iemand die wat ouder is, weet ook dat het op een gegeven moment weer over is. Die kan het voor jou relativeren.'' Ook de dochter van Marlies Slegers kwam daar achter. ,,Ineens was het oud nieuws. Dan is er iets anders waar mensen zich druk over maken.''