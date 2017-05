Hemelvaartsdag start met mist, daarna steeds zonniger

Volgens Weerplaza verdwijnt de bewolking vanochtend geleidelijk en wordt het steeds zonniger in het land. Vanmiddag wordt het 21 graden in het noorden tot lokaal 25 graden in het uiterste zuiden.



Voor het weekend voorspelt meteoroloog Raymond Klaassen nog mooier weer. ,,Vrijdag is er volop zon en wordt 22 tot 27 graden. Zaterdag wordt het nog warmer en kan het in het zuiden tropisch worden. Zondag neemt de kans op onweer toe."