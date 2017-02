Henk K. op wachtlijst Pieter Baan Centrum

De strenggelovige Bunschoter zit in voorarrest sinds hij eind september werd aangehouden in de woning van het gezin op bedrijventerrein Zuidwenk. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 57-jarige K. ervan zijn oudere kinderen jarenlang systematisch te hebben mishandeld. Hij zou daarnaast een 10-jarige dochter hebben misbruikt. De beschuldigingen zijn afkomstig van vijf inmiddels volwassen kinderen.



Maalsté vindt dat het laatste feit onmiddelijk uit de dagvaarding moet worden geschrapt. ,,Er is geen spoortje bewijs voor, ook niet in definitieve dagvaarding die we vorige week ontvingen. Meer dan een vage verklaring is het niet en mijn cliënt ontkent het ten stelligste'', aldus de advocaat.



PBC

K. verblijft volgens zijn raadsman nog altijd in het huis van bewaring. De rechtbank stemde op 11 januari in met nader onderzoek naar de geestesgesteldheid van Henk K. in het Pieter Baan Centrum in Utrecht. Hij staat op de wachtlijst en heeft geen idee wanneer hij wordt overgebracht, zegt zijn advocaat. ,,Dat kan nog wel even duren. De opname vergt daarna ook nog eens zes of zeven weken. Zo blijft de voorlopige hechtenis ten onrechte voortduren. Mijn cliënt heeft genoeg geleden; ik vind dat hij zijn berechting verder in vrijheid af moet kunnen wachten. Zijn echtgenote en de kinderen die hem steunen, willen dat uiteraard ook.''



De arrestatie van de excentrieke aannemer annex visverkoper deed veel stof opwaaien in zijn woonplaats. Het gezin leidde vanwege de strenge geloofsovertuiging van de vader een overwegend teruggetrokken bestaan. Zo stond K. zijn zonen en dochters niet toe lessen te volgen op een middelbare school. Het echtpaar onderwees de opgroeiende kinderen thuis en botste daarover geregeld met de Onderwijsinspectie. De onverzettelijke K. kreeg uiteindelijk gelijk van de rechtbank. In een verklaring die hij schreef in zijn cel, beschuldigt hij vijf 'afvallige' kinderen van het doen van valse aangifte tegen hun vader.